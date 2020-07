Banche, è il giorno dell’Opas. Intesa San Paolo oggi ha il 75,68% di Ubi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo avere raggiunto ieri il 75,679% del capitale di Ubi banca, con un aumento del 3,7%% rispetto al giorno prima, oggi si chiude l’opas di Intesa San Paolo. L’obiettivo è arrivare all’80% anche se l’operazione si è già conclusa dato che la banca guidata da Carlo Messina ha già superato il 66,67% dell’azionariato di Ubi, realizzando un balzo di quasi il 30% in più rispetto al giorno prima. L’acquisizione ha creato il settimo gruppo bancario europeo, terzo per capitalizzazione. Prima … Continua L'articolo Banche, è il giorno dell’Opas. Intesa San Paolo oggi ha il 75,68% di Ubi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

