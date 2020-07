Banca d’Italia, Visco: 2020 anno di svolta per la lotta ai cambiamenti climatici (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Un anno “di svolta”, utile anche a ridurre l’impatto dell’economia sull’ambiente. È il pensiero espresso dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel Rapporto Ambientale 2020 dell’Istituto. “Il 2020 è un anno cruciale per la lotta ai cambiamenti climatici – sottolinea Visco – secondo gli scenari che ipotizzano un processo di decarbonizzazione graduale e controllato, con il 2020 si apre il decennio in cui le emissioni devono cominciare a diminuire per azzerarsi intorno al 2050. L’Italia e gli altri Paesi europei, con l’approvazione del Green Deal europeo, ... Leggi su quifinanza

