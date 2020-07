Balzaretti: «Nedved era come un cyborg» – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Balzaretti e quell’aneddoto su Nedved: «Lo diceva Capello…». L’ex bianconero parla dell’attuale vicepresidente della Juventus Federico Balzaretti racconta di Pavel Nedved: l’aneddoto è risalente al periodo in cui entrambi vestivano la maglia della Juventus con Fabio Capello allenatore. Le sue parole: «La prima immagine che ho se penso a lui che corre in campo da solo, è quella di un cyborg. L’esempio di un calciatore con qualità importanti che ha lavorato al 200% per diventare un’eccellenza del calcio mondiale. Diceva spesso Capello…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DaniloRenzi_MA : @CucchiRiccardo #Buffon, #Zambrotta (#Zebina), #Cannavaro, #Thuram, #Chiellini (#Balzaretti); #Camoranesi, #Emerson… - junews24com : Balzaretti e quell'aneddoto su Nedved: «Lo diceva Capello...» - VIDEO - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Balzaretti: 'Nedved era come un cyborg' - TUTTOJUVE_COM : VIDEO - Balzaretti: 'Nedved era come un cyborg' - DiegoSpallino : @Elbido6 @llunijasanto @pisto_gol @EroeCaso Leggiti questa poesia ormai datata..... F.Cannavaro Ibrahimovic Emerson… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzaretti Nedved Balzaretti: «Nedved era come un cyborg» – VIDEO Calcio News 24 VIDEO - Balzaretti: "Nedved era come un cyborg"

Sui canali ufficiali di DAZN, Federico Balzaretti ha esaltato Pavel Nedved: “Se penso a lui penso a un cyborg, ha lavorato per diventare un’eccellenza nel calcio mondiale”. Di seguito il video con tut ...

Klopp vince il 'Manager of the Year', Ferguson: "Ti perdono per avermi svegliato di notte"

Jurgen Klopp si aggiudica il 'Sir Alex Ferguson Trophy', dedicato al miglior allenatore della stagione. Lo scozzese manda un messaggio al tedesco.

Sui canali ufficiali di DAZN, Federico Balzaretti ha esaltato Pavel Nedved: “Se penso a lui penso a un cyborg, ha lavorato per diventare un’eccellenza nel calcio mondiale”. Di seguito il video con tut ...Jurgen Klopp si aggiudica il 'Sir Alex Ferguson Trophy', dedicato al miglior allenatore della stagione. Lo scozzese manda un messaggio al tedesco.