Balivo, incontro speciale in vacanza: dal passato riaffiorano i ricordi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continuano le vacanze per Caterina Balivo: la conduttrice di Vieni Da Me è tornata a Gaeta, luogo dove ha trascorso le sue estati più belle, piene di emozionanti ricordi che hanno segnato la sua adolescenza. Proprio sul suo profilo Instagram, la Balivo ha confessato di custodire momenti preziosi degli anni passati in questo affascinante luogo del litorale laziale, dicendosi felice di aver passato le ultime giornate con le sue amiche e Francesca, una delle due sorelle minori della conduttrice. Grata in queste giornate con le mie amiche di sempre, con mia sorella e i nostri bambini nel posto dove ci scatenavamo a diciott’anni a ballare fino a tardi, puntando diritto alla cornetteria alle 6:00 del mattino. Passa il tempo e sono felice di averlo vissuto sempre come avrei voluto. Tra le sue stories, ... Leggi su dilei

Francesca Balivo, medico, bellissima ed è anche molto severa ... Per il momento si gode i luoghi della sua infanzia e adolescenza, incontra le amiche di quando era giovanissima e con loro ricorda le ...

Francesca Balivo, medico, bellissima ed è anche molto severa ... Per il momento si gode i luoghi della sua infanzia e adolescenza, incontra le amiche di quando era giovanissima e con loro ricorda le ...