Avvocato da 30 Anni ma Ora Vuole Fare il Supplente: “A 58 Anni mi Sono Rimesso a Studiare, Voglio Fare il Prof” (Di mercoledì 29 luglio 2020) A 58 Anni si è Rimesso a Studiare per cercare lavoro come Supplente tramite concorso, il covid lo ha portato a considerare nuove opportunità. Ha 30 Anni di avvocatura alle spalle eppure ha deciso di cambiare mestiere, si tratta di Giovanbattista Locafaro, che si racconta sulle pagine di Repubblica. “A 58 Anni mi Sono Rimesso a Studiare e Sono pronto a entrare nel mondo della scuola tramite concorso o supplenze”: racconta l’uomo, che poi ne ha spiegato anche il motivo. Tra tutti i settori che l’emergenza covid ha danneggiato maggiormente sicuramente quello della giustizia è tra di questi. Per questo motivo molti ... Leggi su youreduaction

AlessandraPiol2 : @RCatuso Bellissimo film visto tanti anni fa.....lui faceva l'avvocato se non sbaglio , vero? - catlatorre : @ignotone @_senzatesta @CarloBelli6 @secondome71 @LaFerniMi @matteorenzi Si vede che non sai nulla ne di me ne dell… - vincenzamignogn : RT @Michele_Anzaldi: Sull’incredibile caso Retelit, con il Tar che ha annullato la prima decisione di Conte da premier in conflitto di inte… - _avvocato : RT @ElBuffi82: E in quegli anni i difensori ad ogni partita tornavano a casa almeno con 2 malleoli avversari - DelMoroMassimo1 : RT @davcarretta: Ma vi pare normale che un avvocato di Varese che fa politica da almeno 25 anni abbia un conto in Svizzera regolarizzato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato Anni Latina, «Non fa il suo lavoro, rivoglio le parcelle»: avvocato picchiato e sequestrato, quattro condanne Il Messaggero Rapina all'amico del figlio minorenne con un complice di 17 anni: denunciati

I carabinieri di Pistoia hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni residente a Pistoia per rapina in concorso, assieme al proprio figlio di 16 anni e a un altro giovane di 17 anni Il 26 ...

Primo appuntamento con il cinema all'aperto a Tolentino

1' di lettura 29/07/2020 - Primo appuntamento con il Cinema all’aperto e con i film proiettati, come negli anni ’60 e ’70 nel cortile dell ... Roxie incontra il leggendario avvocato Billy Flynn, che ...

I carabinieri di Pistoia hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni residente a Pistoia per rapina in concorso, assieme al proprio figlio di 16 anni e a un altro giovane di 17 anni Il 26 ...1' di lettura 29/07/2020 - Primo appuntamento con il Cinema all’aperto e con i film proiettati, come negli anni ’60 e ’70 nel cortile dell ... Roxie incontra il leggendario avvocato Billy Flynn, che ...