Avvocati: come cambia il modello 5 nel 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) modello 5 Cassa ForenseModalità alternative di versamentoQuota aggiuntiva di pensioneRitardo nel versamento e termine di tolleranzamodello 5 Cassa ForenseTorna sucambia la modalità di invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all'anno 2019 (modello 5/2020). In una missiva recentemente inviata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (qui sotto allegata, insieme all'avviso agli iscritti), Cassa Forense rammenta come il termine di invio del modello 5/2020, ordinariamente fissato al 30 settembre, sia stato differito al 31 dicembre 2020. Entro tale termine, dunque, dovrà essere trasmessa la comunicazione del reddito netto professionale e del volume ... Leggi su studiocataldi

AntonellaStefa6 : RT @MCesali: Buongiorno agli #avvocati italiani. Il settore #Giustizia è ancora in #lockdown. Non sappiamo come e quando ripartirà. Possiam… - albertovigani : RT @MCesali: Buongiorno agli #avvocati italiani. Il settore #Giustizia è ancora in #lockdown. Non sappiamo come e quando ripartirà. Possiam… - Paolo_Bargiggia : Se dovesse succedere, aspetto tutti gli haters del 27/28 giugno scorso per venire a baciarmi mani e piedi. Io che… - Movforense : RT @MCesali: Buongiorno agli #avvocati italiani. Il settore #Giustizia è ancora in #lockdown. Non sappiamo come e quando ripartirà. Possiam… - MCesali : Buongiorno agli #avvocati italiani. Il settore #Giustizia è ancora in #lockdown. Non sappiamo come e quando riparti… -