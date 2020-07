Avellino, missione mercato per Di Somma e D’Agostino: ecco le prime mosse (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Non voglio gente con la pancia piena, ho bisogno di giocatori che abbiano voglia di far bene”. Le parole del neo tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, alimentano l’attesa per i primi colpi di mercato per la prossima stagione. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Salvatore Di Somma insieme all’amministratore delegato Giovanni D’Agostino sono partiti alla volta del Nord Italia per intavolare le prime trattative di mercato. Atalanta, Genoa, Inter e Torino. Quattro società con cui il direttore sportivo stabiese ha allacciato rapporti per portare i primi calciatori alla corte del tecnico Braglia. In casa Dea sono diversi i giocatori attenzionati tra cui Simone Isacco (centrocampista, classe ... Leggi su anteprima24

Avellino missione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Avellino missione