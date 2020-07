Autovetture Euro 0, in Italia ce ne sono oltre 3 milioni. Campania maglia nera (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dal primo agosto scatteranno gli incentivi statali per l’acquisto di Autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe non solo dare ossigeno all’industria , ma anche aiutare a svecchiare un parco auto nazionale che non gode di ottima salute; secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019, nei registri della motorizzazione risultano ancora registrate 3.327.113 automobili Euro 0, corrispondenti all’8,4% del totale vetture ad uso privato in circolazione. E il quadro non migliora se si allarga l’analisi sino agli Euro 3; in totale, le auto private Euro 0-1-2-3 presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli della motorizzazione sono ancora circa ... Leggi su ildenaro

