Attilio Fontana, i conti non tornano: troppe incongruenze nelle dichiarazioni del governatore lombardo (Di mercoledì 29 luglio 2020) troppe le contraddizioni che emergono dalle dichiarazioni del governatore della Lombardia Attilio Fontana sui conti correnti all’estero e sulle forniture dei camici. I conti non tornano proprio – né in senso figurato né letterale – per il governatore della Lombardia Attilio Fontana, finito nell’occhio del mirino della Procura di Milano per trasferimenti di denaro su … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

