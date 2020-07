Attenzione, ritirato un prodotto dal mercato: presenza di escherichia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Ministero della Salute rende noto sul proprio sito un richiamo, pubblicato il 29 luglio 2020, per il prodotto alimentare del marchio Platinum Prime. Si tratta di Tomahawak di Bovino Adulto prodotto dall’APB Nenagh per Metro Italia. Il lotto di produzione interessato è NE20275998A e il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è IE 290 EC. Il prodotto con scadenza 2-08-2020 è stato ritirato dal mercato per rischio microbiologico: presenza di escherichia coli produttori di shigatossine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Quando si parla di allerte alimentari, l'attenzione non è mai troppa. E ne va fatta sicuramente di più quando ad essere coinvolti sono i più piccoli. Purtroppo, quando si parla di alimenti confezionat ...

