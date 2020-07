"Attacco da hacker cinesi al Vaticano". Papa Francesco trema, la terrificante indiscrezione per "rubare segreti diplomatici" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Colpo al cuore del Vaticano. La società di cybersecurity statunitense, la Recorded Future, ha dichiarato di aver scoperto che un gruppo di hacker legati al governo cinese è riuscito a infiltrarsi nei server della sede di Papa Francesco. Lo scopo dell'attività andata avanti per tre mesi, era quello di rubare segreti diplomatici. In particolare quelli riguardo i negoziati in corso tra Pechino e Santa Sede sul rinnovo dell'accordo per la nomina dei vescovi. Non solo, perché nel mirino anche le comunicazioni riservate tra la diocesi di Hong Kong, la Holy See Study Mission, e il Pontificio istituto missioni estere (Pime). Il tutto - stando a quanto dichiara Wired - sarebbe partito da un malware all'interno di una ... Leggi su liberoquotidiano

