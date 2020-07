Atalanta, Gosens sfida l’Inter: “Vogliamo il secondo posto. L’ultima giornata sarà uno spettacolo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un altro successo, questa volta in rimonta. L'Atalanta non si ferma e mette k.o. anche il Parma. Tre punti d'oro nella corsa al secondo posto che si deciderà nello scontro diretto di sabato contro l'Inter. Robin Gosens, esterno della Dea, ha parlato ai canali ufficiali del club proprio della super sfida contro la squadra allenata da Conte che è in programma sabato sera.Gosens: "Vogliamo il secondo posto. Contro l'Inter uno spettacolo"caption id="attachment 981421" align="alignnone" width="579" Gosens (getty images)/caption"Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante per la classifica", ha esordito Gosens. "Vogliamo il secondo posto e volevamo vincere a tutti i costi. Mi ... Leggi su itasportpress

Le due vittorie consecutive con Napoli e Brescia hanno certamente rivitalizzato l'ambiente Parma, alle prese nelle scorse settimane con una serie di risultati preoccupanti che rischiava di gettare nel ...

Riecco il Papu Gomez: l'Atalanta ribalta il Parma. A D'Aversa non basta super Kulusevski

Qualche sorpresa da D’Aversa, che lancia Dermaku come centrale al fianco di Bruno Alves e sceglie Gagliolo (e non Pezzella) come laterale sinistro e davanti Caprari - da falso nove, per lasciare la fa ...

