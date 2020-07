Atalanta, Gosens: «Nel primo tempo abbiamo sofferto molto» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dopo la vittoria contro il Parma L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dopo la vittoria contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni: «È stata una vittoria molto importante perché vogliamo arrivare in seconda posizione. Sono contento per la vittoria che abbiamo ottenuto. Il Parma ha fatto un’ottima partita. abbiamo sofferto molto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e per fortuna abbiamo segnato due gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

