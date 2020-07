Aspirante vedovo, stasera su Rai Movie il film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto (Di mercoledì 29 luglio 2020) stasera su Rai Movie alle 21:10 Fabio De Luigi è l'Aspirante vedovo con una moglie ricchissima, interpretata da Luciana Littizzetto. Aspirante vedovo è il film che va in onda stasera su Rai Movie alle 21:10, la divertente commedia diretta da Massimo Venier, remake de Il vedovo diretto da Dino Risi. Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro. L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una delle donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ... Leggi su movieplayer

GuidaTVPlus : 29-07-2020 21:10 #RaiMovie Aspirante vedovo #StaseraInTV - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “La comicità di Fabio De Luigi protagonista su Rai Movie (canale 24)”. Con “Aspirante vedovo” e “Hap… - raimovie : Alle 21.10: “Aspirante vedovo” di Massimo Venier con @FabioDeLuigi @lucianinalitti Roberto Citran, @bebostorti… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspirante vedovo Stasera in tv 29 luglio 2020, Aspirante vedovo su Rai Movie con Fabio De Luigi Corriere dell'Umbria Stasera in TV 29 luglio: SuperQuark su Rai Uno, Come sorelle su Canale 5

Tra i programmi TV di stasera c'è un nuovo appuntamento con il programma di divulgazione culturale condotto da Piero Angela "SuperQuark" su Rai Uno, e il quarto episodio di "Come sorelle" su Canale 5, ...

Fabio De Luigi protagonista su Rai Movie mercoledì 29 luglio

Serata all'insegna della comicità quella che propone mercoledì 29 luglio su Rai Movie, trasmettendo uno dietro l'altro due film con protagonista l'attore romagnolo Fabio De Luigi. In prima serata alle ...

Tra i programmi TV di stasera c'è un nuovo appuntamento con il programma di divulgazione culturale condotto da Piero Angela "SuperQuark" su Rai Uno, e il quarto episodio di "Come sorelle" su Canale 5, ...Serata all'insegna della comicità quella che propone mercoledì 29 luglio su Rai Movie, trasmettendo uno dietro l'altro due film con protagonista l'attore romagnolo Fabio De Luigi. In prima serata alle ...