Ascolti TV | Martedì 28 luglio 2020. Temptation Island sale al 24%, Sorelle in replica al 9.4% (Di mercoledì 29 luglio 2020) Temptation Island 2020 Nella serata di ieri, martedì 28 luglio 2020, su Rai1 la replica di Sorelle ha conquistato 1.746.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale5 la quinta puntata di Temptation Island 7 ha raccolto davanti al video 3.711.000 spettatori con uno share del 24%. Su Rai2 la 23° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 673.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Chicago PD 6 ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 la seconda puntata di Bodyguard ha incollato 895.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Giù al Nord totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (4.6%). Su La7 In Onda Focus ha registrato 972.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia segna 449.000 ... Leggi su davidemaggio

