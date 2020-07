Ascolti tv, dati Auditel martedì 28 luglio: Temptation Island si conferma con 3.7 milioni di telespettatori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Canale 5 si aggiudica la prima serata tv di martedì 28 luglio con la quinta puntata di Temptation Island 7 che ha conquistato 3 milioni 711mila telespettatori con il 23.98% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction in replica Sorelle, di Cinzia Th Torrini con Anna Valle, ha avuto 1 milione 746mila spettatori con il 9.35% di share. Su Italia1 l’appuntamento con la serie Chicago PD è stato visto da 1 milione 85mila spettatori con il 6.08% di share. Su Rai3 la serie Bodyguard è stata scelta da 895mila spettatori con il 4.61% di share, mentre su Rete4 il film Giù al Nord ha avuto 848mila spettatori con il 4.59% di share. Su Rai2 la serie Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 680mila spettatori con il 3.39% di share nel primo episodio e 665mila ... Leggi su tvzap.kataweb

