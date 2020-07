Arrivo dei migranti, Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Apprendiamo che grazie al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e alla Ministra Lamorgese, i migranti che sono stati sbarcati in Sicilia saranno ricollocati nella Regione Lazio: Una sorta di ‘bonus vacanze’ per clandestini da utilizzarsi nelle nostre località. Con questa folle scelta, a Latina andranno centinaia di immigrati che peseranno su un territorio alle prese con gravissimi problemi, in particolare nella filiera del turismo che sta soffrendo moltissimo. Per non parlare della città di Fiuggi, meta termale conosciuta in tutto il mondo, che viene trasformata in un campo profughi’ – dichiara l’on Claudio Durigon. Leggi anche:Latina, previsto per questa sera l’Arrivo dei migranti: tamponi a partire da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Arrivo dei Covid, tracciamento e test nelle stazioni dei bus in arrivo da paesi extra Schengen LA NAZIONE Consiglio Regionale, la vergogna dell’ultimo atto: niente doppia preferenza. Alle 2 di notte salta il banco

Si è concluso con un nulla di fatto (l’ennesimo di una legislatura da questo punto di vista disastroso) per la mancanza del numero legale l’ultimo Consiglio regionale. Quello che tra le altre cose avr ...

