Argentina travolta dalla pandemia, Tevez: “Pensano al calcio mentre le persone muoiono” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Argentina, come tutto il Sudamerica si trova nello stesso buco infernale nel quale era sprofondata l’Italia qualche mese fa: la pandemia fa numeri da capogiro, e nel frattempo si discute di riavviare i campionati di calcio. “Ma questo non è il momento per il calcio, ci sono persone che stanno morendo”, dice Carlos Tevez. L’ex attaccante della Juventus, ora simbolo del Boca, riapre una ferita che in Europa abbiamo già dimenticato: il dibattito sull’opportunità che lo spettacolo vada avanti nonostante tutto. “C’è molta pressione da tutte le parti, ma sapendo che ci sono persone che stanno morendo, è molto difficile tornare a giocare. Questo non è il momento. Gli ospedali sono ... Leggi su ilnapolista

