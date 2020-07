Arcuri: nelle scuole 11 milioni di mascherine al giorno (Di mercoledì 29 luglio 2020) La riapertura in sicurezza delle scuole a settembre è un presupposto importante perché la nostra società tutta possa recuperare accettabili livelli di normalità che in questa emergenza ha dovuto accantonare" ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in commissione alla Camera parlando dell'avvio dell'anno scolastico il 14 settembre."I miei uffici hanno predisposto la distribuzione gratuita giornaliera di 11 milioni di mascherine chirurgiche che verranno destinate agli oltre 40 mila plessi scolastici. Le mascherine saranno distribuite sul territorio che potranno così essere utilizzate dal personale docente non docente e dagli studenti. Invieremo anche alcune quantità di gel igienizzante, sempre a titolo gratuito, che ... Leggi su ilfogliettone

