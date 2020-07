Approvata legge anti social: Facebook, Twitter e YouTube tremano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una legge Approvata in Turchia permetterà al governo di Erdogan di controllare gli utenti e i contenuti sui social network. Il partito del presidente turco Tayyip Erdogan ha ottenuto in parlamento l’approvazione di una legge molto contestata dalle opposizioni. Riguarda il controllo sugli accessi ai social network e sui contenuti presenti in rete. E secondo diversi osservatori internazionali rappresenta una preoccupante violazione dei diritti di espressione su Internet. La legge prevede che ciascuna piattaforma tecnologica cui fa capo un social network con oltre un milione di utenti al giorno abbia un referente responsabile in Turchia e di cittadinanza turca. Questo rappresentante avrà un controllo nella mediazione del servizio ... Leggi su bloglive

