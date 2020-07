Appalti irregolari, arrestato il sindaco di Premariacco (Di mercoledì 29 luglio 2020) TRIESTE – Arresti domiciliari per il sindaco del Comune di Premariacco (Udine), Roberto Trentin, e per i responsabili dell’ufficio tecnico dei Comuni di Premariacco e Torreano (Udine). Divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per due imprenditori e un architetto. Altri 11 indagati, tra cui il vicesindaco, un consigliere e il segretario comunale di Premariacco, il comandante della Polizia Locale dell’Unione territoriale intercomunale (Uti) Natisone, ulteriori tre imprenditori e quattro privati (di cui due per una donazione fittizia e due per la falsificazione di un testamento). Lo fa sapere in un comunicato la Guardia di finanza di Udine, illustrando l’epilogo di una prima fase investigativa della Procura della Repubblica di Udine che -con 22 perquisizioni e sequestri in uffici pubblici, imprese, professionisti e abitazioni private- ha fatto emergere plurime irregolarità nella gestione degli appalti dei Comuni di Premariacco e Torreano. Leggi su dire

TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Udine, appalti irregolari: arrestato sindaco di Premariacco Roberto Trentin - LaPresse_news : Udine, appalti irregolari: arrestato sindaco di Premariacco Roberto Trentin - divorex82 : RT @TgrRaiFVG: Appalti irregolari, arrestato il sindaco di Premariacco. Ai domiciliari Roberto Trentin e i responsabili degli uffici tecnic… - Vivodisogniebas : RT @TgrRaiFVG: Appalti irregolari, arrestato il sindaco di Premariacco. Ai domiciliari Roberto Trentin e i responsabili degli uffici tecnic… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Appalti irregolari, arrestato il sindaco di Premariacco. Ai domiciliari Roberto Trentin e i responsabili degli uffici tecnic… -