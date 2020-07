Anzio, pericolo movida: nel weekend un nuovo piano regolatore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ancora un provvedimento per contenere la movida che in tempi di Covid risulta ancora più difficile da gestire. Questa volta siamo ad Anzio dove a partire dal prossimo fine settimana il centro città sarà suddiviso in 5 aree presidiate da 5 squadre in costante comunicazione, al fine di evitare pericolosi assembramenti e garantire il rispetto delle misure anti contagio. Queste le linee guida del progetto che vede la collaborazione delle Forze dell’ordine, della Polizia Locale e dei gestori dei locali, i quali potranno servirsi anche di collaboratori privati per garantire il rispetto delle normative anti covid. Leggi anche: movida romana, nuovi controlli in centro: arrestati due ragazzi per spaccio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Anzio, 13enne investita da una moto mentre attraversa sulle strisce: è grave

Una ragazzina di tredici anni è stata investita da una moto nella notte tra sabato e domenica, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Gramsci, ad Anzio. Portata in ospedale in cod ...

