Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera in tv l’ultima puntata | il caso del serial killer Zakaria Ismaini

stasera in Tv su Rai 3 una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma di approfondimento Rai condotto da Federica Sciarelli. Appuntamento per questa sera alle 21:20. Chi l'ha visto?, puntata mercoledì 29 luglio 2020: il caso del serial killer Zakaria Ismaini Nel corso della puntata in onda questa sera, l'ultima della stagione, il programma 'Chi l'ha visto? si occuperà del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava sui siti le vittime e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti. Resta il dubbio che possa aver ...

