Anna Tatangelo, bollente scatto in bianco e nero – FOTO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anna Tatangelo di nuovo su Instagram per regalare uno scatto bollente in bianco e nero ai suoi fan. Sfida accettata al volo. Sfida accettata per Anna Tatangelo. Il tutto inerente al nuovo hashtag #womanenpoweringwoman lanciato sul social Instagram. La Tatangelo ringrazia le colleghe nonché cantanti Alessandra Amoroso e Giorgia Todrani per averla “citata” e si lancia nella sfida che viene accettata nel cuore della notte. Dove tutti dormono… tranne che lei. La cantante nata a Sora si presenta in bianco e nero, con uno spacco a dir poco sexy. Ginocchia alzate e sguardo dolce ma sensuale nello stesso istante. Anna Tatangelo è sempre su ... Leggi su bloglive

marco_minossi : @topinvertir Come vedete lo usa anche Anna Tatangelo ???? - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: UTC -4 | IT — Anna Tatangelo | 'Resto sempre fieramente una icona gay': Anna Tatangelo | 'Resto sempre fieramente un… - zazoomblog : Anna Tatangelo e Geolier su YouTube con “Guapo” - #Tatangelo #Geolier #YouTube #“Guapo” - RadioNovesei96 : Now Playing: Anna Tatangelo - Guapo (feat.Geolier)#Solo Quelle che Suonano Bene! - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Le Nostre Anime Di Notte -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo parla di sé dopo la rottura con Gigi D’Alessio: “Mi dico bentornata” DiLei Bianca Guaccero e Anna Tatangelo si sfidano in bikini: le foto su Instagram

Anna Tatangelo e Bianca Guaccero stanno deliziando i fan condividendo sui loro profili Instagram alcune foto in bikini che lasciano senza fiato. Il confronto è inevitabile, anche perché le due si sono ...

Anna Tatangelo e Geolier su YouTube con “Guapo”

Anna Tatangelo e Geolier tra Scampia e il porto di Napoli per il videoclip di “Guapo”: il brano è la prima anticipazione del nuovo progetto della cantante Anna Tatangelo e Geolier sono i protagonisti ...

Anna Tatangelo e Bianca Guaccero stanno deliziando i fan condividendo sui loro profili Instagram alcune foto in bikini che lasciano senza fiato. Il confronto è inevitabile, anche perché le due si sono ...Anna Tatangelo e Geolier tra Scampia e il porto di Napoli per il videoclip di “Guapo”: il brano è la prima anticipazione del nuovo progetto della cantante Anna Tatangelo e Geolier sono i protagonisti ...