Anna prima di Temptation Island, spunta la foto con ‘lui’: “Si conoscevano già” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra le coppie rimaste di questa edizione di Temptation Island 2020 anche Andrea e Anna. Lui 27 anni, lei 37 con due figlie, i due stanno appassionando il pubblico di Canale 5, curioso di sapere come andrà a finire dopo quanto accaduto nel villaggio. Soprattutto quello delle fidanzate, dove Anna Boschetti ha messo in atto una strategia per far ingelosire il compagno e convincerlo a mettere su famiglia con lei. Strategia che però la produzione ha presto smascherato: Anna non ne ha idea, ma Andrea è consapevole del suo atteggiamento con il single Carlo. L’ultima puntata andata in onda è stata incandescente. prima un breve riassunto che ricapitola il loro percorso fino a oggi, poi le novità. Il pubblico è sempre più schierato dalla ... Leggi su caffeinamagazine

