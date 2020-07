Andrea Bocelli, le scuse del cantante dopo la polemica – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con un VIDEO pubblicato su Facebook, arrivano le scuse di Andrea Bocelli, dopo la polemica riguardante il suo intervento al Senato. Dietrofront e scuse con un VIDEO pubblicato su Facebook da parte di Andrea Bocelli. Le sue parole sul Coronavirus l’altro giorno al Senato avevano provocato un autentico polverone e oggi in un VIDEO arriva … L'articolo Andrea Bocelli, le scuse del cantante dopo la polemica – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

