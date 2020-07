Andrea Bocelli, dopo la bufera chiede scusa: “Le mie intenzioni erano tutt’altre” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Hanno scatenato la bufera le recenti dichiarazioni del tenore Andrea Bocelli, frasi sull’emergenza Coronavirus che non sono passate inosservate e per le quali già era arrivato un primo chiarimento da parte del cantante. Personalmente toccato dal Coronavirus, Bocelli pronunciò le amare parole nel corso di un convegno in Senato organizzato, tra gli altri, da Sgarbi. Un convegno, alla luce dei modi, tacciato di negazionismo nei confronti dell’epidemia. Parole riprese da tutti e fortemente contestate a cui seguì un primo dietrofront e ora le scuse pubbliche su Facebook. Andrea Bocelli: le frasi in Senato sul Coronavirus e la bufera “C’è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso, nel momento in ... Leggi su thesocialpost

