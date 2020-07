Andrea Bocelli ci Ripensa: “Chiedo Scusa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo il caos mediatico generato dalle parole di Andrea Bocelli, il tenore ha pensato di chiarire la situazione con un post su facebook: Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l’ho fatto anche recentemente con l’avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno. Perciò se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito. Del resto, come sapete, la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perché nessuno può conoscere l’andamento di una malattia come questa, che è ancora oggi sconosciuta. Lo scopo del ... Leggi su youreduaction

