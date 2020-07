Andrea Bocelli: “Chiedo sinceramente scusa per le mie parole sul Covid-19” | Video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Covid-19, passo indietro di Andrea Bocelli Video Andrea Bocelli è tornato a parlare dopo l’intervento in Senato al convegno sul Coronavirus organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi che ha generato un mare di polemiche (“Io umiliato e offeso dalla privazione della libertà durante il lockdown”). Il tenore, tramite un Video pubblicato su Facebook, ci ha tenuto a chiedere scusa e ha fatto un sostanziale passo indietro. “Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l’ho fatto anche recentemente con l’avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno – le parole di Bocelli -. Perciò se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di ... Leggi su tpi

