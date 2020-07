Andrea Bocelli chiede scusa per le parole al convegno dei «negazionisti» del Covid: «Mi sono espresso male, non volevo offendere» – Il video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio) Andrea Bocelli ritratta tutto dopo aver generato una pioggia di polemiche per il suo intervento durante il convegno dei “negazionisti” del Covid. Durante l’evento – organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi – che si è tenuto in Senato, lunedì 27 luglio, il tenore esprimeva dubbi sulla gravità della situazione e si è detto «umiliato e offeso» per le limitazioni alla sua libertà durante il lockdown. Ora, invece, si dice dispiaciuto per le parole usate. Per farlo, usa i canali social e pubblica un breve video corredato da scuse in forma scritta. «Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente ... Leggi su open.online

