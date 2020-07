Andiamo a divertirci, le intercettazioni delle guardie penitenziarie accusate di tortura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andiamo a divertirci. L’inchiesta della procura : 21 agenti accusati dei pestaggi al carcere ‘Lo Russo e Cutugno’ di Torino. Calci, pugni sputi nei confronti dei carcerati, soprattutto quelli considerati più fragili. Indagato anche il direttore: “Sapeva ma nascose tutto”. Il comandante aveva invitato i suoi a non parlare al telefono: “Credono più ai detenuti che a voi” Nuovi dettagli sull’inchiesta che scuote il carcere ‘Lo Russo e Cutugno’ di Torino emergono dalle intercettazioni di alcuni dei 21 agenti della polizia penitenziaria indagati per il reato di tortura. “Andiamo a dare i cambi che oggi mi sto divertendo”, diceva per esempio S. B. alla fidanzata a metà mattina del 16 ottobre 2019. “A ... Leggi su limemagazine.eu

Violenze nel carcere, le intercettazioni delle guardie penitenziarie: “Andiamo a divertirci”

Rese note le intercettazioni delle guardie penitenziarie accusate di tortura nel carcere Lorusso-Cutugno di Torino. “Andiamo a divertirci”, e ancora, “Tu devi morire qui”. Lorusso-Cutugno, intercetta ...

