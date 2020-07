Ancelotti plasma l’Everton: vuole un giocatore del Napoli per rinforzarsi (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton è stata buona fino a questo momento. Tuttavia manca l'ultimo step per portare la formazione inglese stabilmente nei piani alti della classifica. Probabilmente il passaggio più complicato per un club emergente. Dunque è necessario non sbagliare gli acquisti fatti sul mercato. E il tecnico emiliano sta già dando indicazioni precise sulla costruzione della sua squadra.caption id="attachment 905827" align="alignnone" width="1024" Ancelotti (Getty Images)/captionNapoliAncelotti ha messo nel mirino un vecchio pupillo, scoperto durante la sua avventura a Napoli. L'allenatore ha chiesto espressamente Allan e l'Everton non smette di insistere con gli azzurri per ottenere uno sconto. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", ... Leggi su itasportpress

