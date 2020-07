Amber Heard, sempre per mano a Bianca. Mentre Depp se ne esce solo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cala il sipario sul processo degli orrori, quello intentato da Johnny Depp contro il Sun che lo aveva definito “picchiatore di mogli” e che ha visto in aula l’attore e l’ex moglie Amber Heard, protagonisti di un bruttissimo momento di cronaca, con il loro (ex) matrimonio, fatto di liti terribili, pesanti accuse, violenze fisiche e verbali e aneddoti degni della peggiore sceneggiatura di Tarantino, dato in pasto ai media. Loro due, sempre puntuali, sempre presenti in aula, sorridenti ai fotografi, look impeccabili, hanno “vomitato” davanti ai giudici una serie di racconti da brividi, con esibizione di prove fotografiche disgustose che hanno scaraventato Depp dal piedistallo di sex symbol a vecchio ubriacone, volgare (si sentano gli audio per ... Leggi su dilei

