Amazon, Apple, Facebook e Google sotto torchio al Congresso Usa si appellano all'American Dream (Di mercoledì 29 luglio 2020) I ceo di Amazon, Apple, Facebook e Google risponderanno alle domande dei deputati al termine di un anno di indagine antitrust.

New York, 30 lug 05:47 - (Agenzia Nova) - Gli amministratori delegati di Amazon.com, Google, Facebook Inc e Apple Inc sono comparsi ieri, 29 luglio, di fronte al Congresso federale degli Stati Uniti, ...Accusati da sinistra di abusare della loro posizione, da destra di censurare il libero pensiero, i giganti di internet sono sotto il torchio della sottocommissione alla concorrenza del Congresso degli ...