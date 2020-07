Amadeus e Giovanna, in questa foto il segreto del loro amore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coppia amata, stimata e seguita anche su Instagram, quella formata da Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo: nell’ultima foto il simbolo del loro amore Amadeus e moglie (fonte foto: Instagram, @Giovanna e Amadeus)Successo, talento, simpatia e tanto tanto affetto, quello che circonda la splendida coppia formata dal conduttore televisivo Amadeus e da sua moglie Giovanna Civitillo, come si evince anche dal grande seguito e dall’assoluto consenso su Instagram: in questa occasione arriva un semplice scatto che custodisce però il segreto del loro amore. Dopo aver condiviso alcuni contenti ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Giovanna Amadeus e Giovanna orgogliosi del piccolo Josè Thesocialpost.it “AmaSanremo” dal 29 ottobre

«Ma allora farai Sanremo?» chiede Giovanna Civitillo al marito Amadeus. «Se lo dice Sorrisi allora lo faccio davvero!» ride lui. Il conduttore è andato di prima mattina in edicola a prendere una copia ...

Ama Sanremo, da ottobre 2020 in seconda serata su Rai 1: Selezioni Giovani di Sanremo 2021

Ama Sanremo 2020 dal 29 ottobre in seconda serata su Rai 1. Stando ai rumors è questa la data ufficiale (anche se alcuni parlano del 22 ottobre) quindi una settimana prima. Il programma condotto da Am ...

«Ma allora farai Sanremo?» chiede Giovanna Civitillo al marito Amadeus. «Se lo dice Sorrisi allora lo faccio davvero!» ride lui. Il conduttore è andato di prima mattina in edicola a prendere una copia ...Ama Sanremo 2020 dal 29 ottobre in seconda serata su Rai 1. Stando ai rumors è questa la data ufficiale (anche se alcuni parlano del 22 ottobre) quindi una settimana prima. Il programma condotto da Am ...