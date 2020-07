Alvino ironizza sugli arbitri di Cagliari-Juve: "Finalmente il calcio italiano lancia i giovani" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giornalista Carlo Alvino, con un messaggio su Twitter, ha voluto ironizzare sulla sestina arbitrale di Cagliari-Juventus, match in scena questa sera alla Sardegna Arena per il penultimo turno di questo campionato: "Finalmente segnali positivi ... Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Alvino ironizza sugli arbitri di Cagliari-Juve: Finalmente il calcio italiano lancia i giovani - #Alvino #ironizza… - sscalcionapoli1 : 'Campionato più difficile della storia', Alvino ironizza su Sarri: 'E' il momento di andare in vacanza...'… - sscalcionapoli1 : Alvino ironizza sulla Juve: 'Pulizia divani effettuata a vuoto, che figura! #SerieATIM - tuttonapoli : Alvino ironizza sulla Juve: 'Pulizia divani effettuata a vuoto, che figura! - infoitsport : Alvino ironizza sui tifosi della Juve: 'Si stanno preparando per la festa, pulizia divani obbligatoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino ironizza

Tutto Napoli

Il giornalista Carlo Alvino, con un messaggio su Twitter, ha voluto ironizzare sulla sestina arbitrale di Cagliari-Juventus, match in scena questa sera alla Sardegna Arena per il penultimo turno di qu ...La Juventus passa in vantaggio, viene rimontata e poi anche superata dall'Udinese. Una brutta figura che non gli permette di vincere lo scudetto La Juventus passa in vantaggio, viene rimontata e poi a ...