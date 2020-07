Alstom, in Germania la prima stazione al mondo per il rifornimento d’idrogeno (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Celebrata a Bremervoerde, in Bassa Sassonia, alla presenza delle cariche dello stato e dei rappresentanti delle aziende coinvolte, la cerimonia simbolica di posa della prima pietra della stazione per il rifornimento dei treni passeggeri a idrogeno. L’avvio della costruzione dell’infrastruttura, la prima al mondo di questo genere, è previsto per settembre. La stazione di rifornimento sarà costruita e gestita dalla società di gas e ingegneria Linde per conto della Società di trasporto regionale della Bassa Sassonia (LNVG). Gli altri partner del progetto sono Alstom, lo Stato della Bassa Sassonia e l’azienda di trasporto Elbe-Weser (EVB). Alla fine di febbraio – spiega ... Leggi su quifinanza

