Allerta caldo nel Lazio, l’assessore regionale: “Medici allertati. Anziani e bambini restino a casa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come già scritto ieri, gli esperti del meteo annunciano per questi giorni, e fino al week-end, puntate di ‘caldo insopportabile’, con una temperatura percepita vicina ai 41°! Nello specifico nel Lazio già domani, giovedì, si toccheranno i 39 gradi, condizione che mette una serie di soggetti (bimbi ed Anziani compresi) a seri rischi per la salute. D’Amato: “Domani bimbi ed Anziani al riparo dal caldo” Motivo questo peri quale poco fa l’attivissimo Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, attraverso un nota ha comunicato una sorta di ‘Allerta’: “E’ previsto per il 31 luglio un livello di Allerta ... Leggi su italiasera

Previsto per il 31 luglio un livello di allerta 3, ovvero ondata di calore ad elevato rischio che persiste per tre o più giorni consecutivi. L'appello delll'assessore alla Sanità Roma, 29 lug. (Adnkro ...

