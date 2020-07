Allerta Caldo: domani “bollino rosso” per 2 città, salgono a 10 venerdì 31 luglio [ELENCO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Prevenire gli effetti negativi del Caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili: è l’obiettivo della pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore in Italia. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Caldo Allerta caldo a Roma: attesi fino a 38 gradi, “rischio per la salute” Fanpage.it Caldo fino a 40 gradi, venerdì Campobasso con bollino rosso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 LUG - Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ...

Rieti, ondate di calore, bollino rosso venerdì 31 luglio per il capoluogo

RIETI - Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato ...

