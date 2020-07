Allerta alimentare: Migros richiama pappe per neonati (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Migros di Zurigo ha effettuato un richiamo per pappe destinate ai neonati e in vendita anche online. Quando si parla di allerte alimentari, l’attenzione non è mai troppa. E ne va fatta sicuramente di più quando ad essere coinvolti sono i più piccoli. Purtroppo, quando si parla di alimenti confezionati, il rischio di contaminazioni … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

magicaGrmente22 : Nome del prodotto: Frolle ripiene con crema cacao Marchio: Coop Italia S.C. Lotti di produzione: 1070 – 1500 – 1690… - antinori_giosue : Allerta alimentare, noti biscotti ritirati dal mercato - Paola_zrz : RT @ZeroLattosio: Allerta alimentare: ritirati biscotti di un noto marchio #lattosio - infoitsalute : Allerta alimentare: ritirati biscotti di un noto marchio - infoitsalute : Allerta alimentare: richiamate pizzelle per presenza allergene -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare: richiamate pizzelle per presenza allergene CheDonna.it Allerta alimentare: Migros richiama pappe per neonati

Quando si parla di allerte alimentari, l’attenzione non è mai troppa. E ne va fatta sicuramente di più quando ad essere coinvolti sono i più piccoli. Purtroppo, quando si parla di alimenti confezionat ...

Omicidio-suicidio a Portici, uccide la compagna e si lancia dal balcone: «Era terrorizzato dal Covid»

L'ha massacrata con decine di coltellate lasciandola in una pozza di sangue, ha infierito persino nelle articolazioni, forse nel tentativo di sezionarla e occultare il cadavere. Poi non ha retto, si è ...

Quando si parla di allerte alimentari, l’attenzione non è mai troppa. E ne va fatta sicuramente di più quando ad essere coinvolti sono i più piccoli. Purtroppo, quando si parla di alimenti confezionat ...L'ha massacrata con decine di coltellate lasciandola in una pozza di sangue, ha infierito persino nelle articolazioni, forse nel tentativo di sezionarla e occultare il cadavere. Poi non ha retto, si è ...