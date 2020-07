Alla prova del voto la Lonardo sceglie la maggioranza: c’è il suo ‘sì’ al Senato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEravamo stati facili profeti (leggi qui): Sandra Lonardo, abbandonata Forza Italia, rafforza le truppe governative in Senato. Questo pomeriggio, sullo scostamento di bilancio, il suo voto si è infatti unito a quello della maggioranza. Complessivamente, undici i ‘sì’ esterni che si sono uniti ai 159 già in dote della squadra giallorossa. A quanto emerge dai tabulati sul voto a maggioranza assoluta, non ci sono state defezioni tra i partiti di maggioranza: hanno votato a favore 95 Senatori M5s, 35 del Pd, 18 di Iv, 5 di Leu, 6 delle Autonomie. A loro si aggiungono i due Senatori a vita e, dal Misto, Adriano Cario e Ricardo Merlo del Maie, la ex di Fi Sandra ... Leggi su anteprima24

Quattro italiani in gara, tante registe Venezia 77 alla prova del Covid Corriere della Sera Conferenza Donne Democratiche: "Solidarietà alla donna vittima e solidarietà a Lara e Federica"

La Spezia - Ancora un tentativo di stupro, ancora la violenza su una donna, su un corpo che sembra non avere dignità. Le cronache sono piene di queste notizie, ma, ogni volta che accade, tutte noi ci ...

Governo passa la prova del Senato: sì a scostamento di bilancio

Milano, 29 lug. (askanews) - Il governo ha superato la prova del Senato sul voto sul Programma nazionale di riforme e sul nuovo scostamento di deficit. I sì alla risoluzione della maggioranza sono sta ...

