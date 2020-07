Alex Zanardi, le parole del medico: “Ecco la nuova vita di Alex” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Condizioni stabili per Alex Zanardi dopo il quarto intervento chirurgico alla testa. Il fatto che non ci siano al momento novità nel quadro clinico del campione azzurro, che resta comunque grave, rappresenta una buona notizia. L'ottimismo delle ultime ore però deve fare sempre i conti con l'imprevisto, alla luce della situazione molto delicata del classe 1966 emiliano. A tal proposito le parole di Roberto Gusinu, direttore sanitario del policlinico delle Scotte di Siena, in cui Zanardi è stato ricoverato subito dopo il grave incidente sono emblematiche: "Per i miglioramenti ci vuole molto tempo, i peggioramenti possono arrivare improvvisamente". Come sta Alex Zanardi? Le ultime notizie confermano la stabilità delle sue condizioni dopo il quarto ... Leggi su howtodofor

