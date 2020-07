Alex Zanardi, il video-omaggio dei campioni paralimpici. "Don't stop me now" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Don't stop me now. A cantare a squarciagola il capolavoro dei Queen sono gli atleti paralimpici, con dedica ad Alex Zanardi . E' un messaggio di sostegno potente - nell'idea e nella realizzazione - al ... Leggi su quotidiano

