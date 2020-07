Alex Zanardi, direttore sanitario Policlinico di Siena: “Miglioramenti si vedono dopo molto tempo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi nel caso di Alex Zanardi i miglioramenti si ottengono dopo molto tempo, mentre i peggioramenti possono arrivare improvvisamente“. Queste le parole di Roberto Gusinu, direttore sanitario del Policlinico delle Scotte di Siena, durante una conferenza stampa sul bilancio dell’attività dell’azienda ospedaliero-universitaria senese nel 2019. Per quanto riguarda l’ipotesi che Zanardi possa aver contratto un’infezione, Gusinu ha sottolineato: “Maggiore è la situazione di pericolo e più possono esserci problematiche del genere”. Leggi su sportface

