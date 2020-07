Alessandra Mussolini e Michael Jackson: “Venne a casa mia e fece una…”: La foto del passato è boom (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il profilo Instagram di Alessandra Mussolini ha letteralmente attirato l’attenzione dei suoi followers. Il volto noto della politica e della televisione, si è lasciata andare ai ricordi con una foto amarcod, raccontando un esilarante aneddoto del suo passato. Dunque, bisogna riavvolgere per un attimo il nastro e ritornare ai tempi in cui la Mussolini aveva una folta e bionda chioma riccia, sorridente accanto ad una star mondiale. Ai tempi del successo di ‘Triller’, l’icona del pop Michael Jackson, si trovava a casa di Alessandra Mussolini. Ma non solo! Ad incuriosire i suoi fan, sono i curiosi dettagli raccontati nella didascalia. Il cantante Jackson era all’apice ... Leggi su newscronaca.myblog

