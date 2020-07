Alba Parietti si sfoga e replica all’accusa di ritoccare le foto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alba Parietti si gode le vacanze al mare ad Ibiza dove è stata paparazzata appena qualche giorno fa. Le foto in questione sono state pubblicate direttamente dal settimanale Oggi. Scatti, però, che hanno dato adito ad un mare di polemiche che, a distanza di giorni, non tendono comunque a placarsi. L’impatto sulla “serenità” di Alba Parietti è stato tale che la stessa ha pensato di rispondere prontamente al tutto e di criticare il modo di utilizzare queste fotografie che l’hanno letteralmente sorpresa in spiaggia senza che lei sapesse nulla. Il motivo del contendere? La non consapevolezza di essere ripresa. Ma vediamo cos’è accaduto nel dettaglio e cos’ha detto la donna. Alba Parietti, ... Leggi su kontrokultura

