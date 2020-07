Alba Parietti sfoggia il costume dell’estate. E risponde alle critiche: foto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Qualche giorno fa Alba Parietti si è trovata suo malgrado al centro del gossip. Da sempre attivissima su Instagram, soprattutto durante la quarantena La showgirl non ha mancato di aggiornare i suoi tanti follower mostrandosi per esempio al naturale, senza un filo di trucco e con i suoi veri capelli. Ora, da qualche settimana, Alba ha dato il via alle sue vacanze. Sta trascorrendo l’estate a Ibiza ma non ha certo dimenticato i fan. La Parietti sta documentando tutto sui social tra foto con panorami mozzafiato alle sue spalle e selfie in costume. Dalle foto appare splendida e più in forma che mai. Ma come detto negli ultimi giorni Alba Parietti ha ... Leggi su caffeinamagazine

