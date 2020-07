Aimo: “Coinvolgere gli oculisti sulle linee guida di telemedicina in oftalmologia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Coinvolgere i medici nella stesura del documento della commissione Salute della Conferenza delle Regioni in merito alle visite specialistiche in telemedicina, e in particolare l’Associazione italiana medici oculisti nella parte che riguarda l’Oftalmologia. E’ la richiesta che arriva dall’Aimo, che “desidera sottolineare, come è stato già affermato dal presidente Filippo Anelli, che tale documento è stato creato senza la preventiva consultazione con i medici attraverso la Fnomceo. In particolare, senza tenere conto delle diverse problematiche per la valutazione diagnostica che si possono creare nelle varie specialità mediche“. Leggi su dire

