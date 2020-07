Agente Insigne: «Ha un piede che non si può screditare. Il Napoli ha la testa al Barça» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vincenzo Pisacane, Agente di Lorenzo Insigne e Danilo D’Ambrosio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo Vincenzo Pisacane, Agente tra gli altri di Lorenzo Insigne e Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com. Insigne – «Ha un piede che non si può screditare. È vero che gioca da molto, sta facendo tanta gavetta, ma non voglio pensare che ci siano alcuni che vogliono giocare male appositamente. È un momento che ci può stare perché mentalmente orientati verso una partita che può salvare quella che non è stata una grande stagione. Non siamo tutti uguali, ognuno di noi è differente, anche i ... Leggi su calcionews24

