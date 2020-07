Adriano Galliani, la fuga e la vita sotto scorta. Dalla cena pagata da Sergio Ramos alle passioni nascoste (Di giovedì 30 luglio 2020) Adriano Galliani compie 76 anni. Ha legato la sua carriera al Milan, in 31 anni da dirigente dei rossoneri ha contribuito alle vittorie: 29 titoli. Ha portato al Milan tantissimi campioni: van Basten, Weah, Desailly solo per citare nomi storici, mentre nel recente passato Inzaghi, Nesta, Kakà, Seedorf, Pirlo, Thiago Silva e Ibrahimovic. Diversi anche gli acquisti sbagliati come Roque Junior, Javi Moreno, Bogarde, critiche anche per i troppi parametri zero degli ultimi anni. Famose sono le sue esultanze. Dopo la fine dell’esperienza al Milan Galliani è tornato alle origini, al Monza, dove era iniziata la sua carriera sportiva nel 1984. Ha svolto anche le cariche presidente della Lega Nazionale Professionisti e di vicepresidente della Lega Serie A. Ha ritentato la fortuna in ... Leggi su calcioweb.eu

Le quotazioni restano stabilmente in territorio positivo, anche se la faccenda è ancora in buona parte da affrontare. Da quanto filtra, sebbene i contatti e il dialogo siano già iniziati, sia per Ibra ...

Galliani: “Ibra al Monza? Il suo ingaggio è fuori portata”

Intervenuto ai microfoni di Binario Sport, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha smentito tutte le voci circa il possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic in Brianza. Ecco le sue dichia ...

